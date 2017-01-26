Samsun'da bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen M.Ş.(30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş.'nin üzerinde 1 paket bonzai ele geçti.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Bonzai Sattığı İddia Edilen Genç Gözaltına Alındı
Samsun’da bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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