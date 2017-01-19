Bonzai Satıcısına 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bolu'da park içerisinde bulunan tuvalette uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bolu'da, geçtiğimiz yıl Haziran ayında D-100 karayolu kenarından bulunan Atatürk Orman Parkı tuvaletinde küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde satarken Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Hasan C., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan C., bugün görülen karar duruşmasında 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahsa ayrıca bin lira adli para cezası verildi. - BOLU