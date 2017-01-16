Bonzai Paketi ile Yakalandı

Samsun'da polisi fark edince otomobille kaçıp araçtan bonzai paketini dışarı attığı iddia edilen genç kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine E.Ç.'nin (31) içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. E.Ç., polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kaçarken araçtan bir paket attı. Polis araçtan atılan paketi kontrol ettiğinde 50 gram bonzai ele geçirdi. Kovalama sonucu yakalanan E.Ç., gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 kişinin ise ifadesine başvurulup serbest bırakıldı.



Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN