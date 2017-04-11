Bonzai Kullandığı İddia Edilen Genç Ölü Bulundu

ZONGULDAK'ta, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen 26 yaşındaki Aşkın Bilge, metruk binada ölü bulundu.



Kent merkezindeki bir otoparkta çalışan Aşkın Bilge, gece eve gitmeyince ailesi sabahtan itibaren çevrede aramaya başladı. Mahalle bakkalı, Bilge'nin bazı günler arkadaşlarıyla gittiği Rüzgarlı Meşe Sokak'taki tek katlı metruk binayı kontrol ettiğinde cesediyle karşılaştı. Gelen polis ve 112 Acil ekibi inceleme yaptı. Bilge'nin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan poşetler bulundu. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen Bilge'nin cesedi, incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada Bilge'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmail Bilge de taziyeleri kabul etti. Bilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belirlenecek. - Zonguldak