Bonzai Kullandığı İddia Edilen Genç, Nehre Düşerek Boğuldu

Bonzai kullandığı iddia edilen genç, nehre düşerek boğuldu



SAKARYA - Sakarya'da bonzai içtiği iddia edilen gencin cesedi nehirde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Eski Sakarya köprüsü civarında bonzai içtiği iddia edilen 23 yaşındaki Erhan T., baygın halde Sakarya Nehrine düştü. Genci fark eden balıkçılar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erhan T.'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.