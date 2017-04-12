Bonzai Kullanan Gencin Hastanelik Olduğu" İddiası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sentetik uyuşturucu "bonzai" kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki genç, hastanelik oldu.



Alınan bilgiye göre, Alaplı Merkez Camisi'nin şadırvanının üstünde A.K'yi (17) baygın halde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu kullandığı düşünülen genci, ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.