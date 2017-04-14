Bonzai İçtiği İddia Edilen Genç Ölü Bulundu

Bonzai içtiği iddia edilen genç ölü bulundu



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bonzai içtiği iddia edilen Berke Bulut isimli genç, viyadüğün altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi yanında bulunan viyadük altında meydana geldi. İddiaya göre, Arapçeşme mahallesine doğru giden bir çocuk viyadük altında hareketsiz yatan birini gördü ve koşarak yardım istedi. Bunun üzerine mahallede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri genç çocuğa yaptıkları ilk müdahalede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada bulunan cesedin Berke Bulut'a ait olduğu tespit etti. Hayatını kaybeden gencin bonzai içtiği iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Berk Bulut'un cenazesi Gebze Asri Mezarlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.