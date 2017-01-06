Bonzai İçen Gencin İbretlik Hali

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali, görenleri hayrete düşürdü.

CADDE ÜZERİNDE YIĞILIP KALDI

Çorlu şehir merkezinde bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddesi kullanan kimliği öğrenilemeyen bir genç, kendinden geçerek İşcanlar Caddesi üzerinde yığılıp kaldı. Düşerken kafasını kaldırıma vuran gencin halini gören vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar polisi arayarak bilgi verirken, bazıları da genci yerden kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci alarak hastaneye götürdü.