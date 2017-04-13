Bonzai Içen Genç Araçla Manava Girdi

İstanbul Kağıthane'de bonzai içtiği iddia edilen bir genç, araçla bir marketin manav bölümüne girdi. Manavda alışveriş yapan bir kadın 2 çocuğuyla birlikte markete girerek kurtulurken çevredeki vatandaşlar da dehşet saçıp pişkin pişkin gülen gence tepki gösterdi.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Kağıthane'de bulunan Yeşilce Caddesi'nde 6 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen genç bir kişi, çalıştığı iş yerinin aracıyla eğimi yüksek bir sokaktan Yeşilce Caddesi'ne bağlanmak için inerken, aracın kontrolünü kaybederek, caddeyle sokağın birleşim noktasında yer alan bir marketin manav reyonuna daldı. Aracı kullanan gencin bonzai isimli uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.



ÜZERİNDE 'ÖLÜM TEHLİKESİ' UYARISI BULUNAN DİREK HAYATLARINI KURTARDI



Korkunç kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 2 çocuğuyla beraber manav reyonundan alışveriş yapan bir kadının, kaza anından saniyeler önce markete girerek, Ömer Ebizer isimli tezgahtarın ise aracın altında kalmaktan üzerinde 'ölüm tehlikesi' uyarısı bulunan elektrik direği sayesinde son anda kurtulduğu öğrenildi. Elektrik direğine çarparak duran araç marketin manav bölümünü savaş alanına çevirdi.



"SANİYELERLE KURTULDUM"



Kazadan son anda kurtulan tezgahtar Ömer Ebizer, korku dolu anları anlatarak, "Ben burada çilekleri yerleştiriyordum. Yanımda bir bayan da vardı, çocukları da vardı yanında. Baktım, arkamda bomba gibi bir şey patladı. Bir atladım aşağıya, araç marketin içine girdi, demire vurup durdu. Bütün mallar saçıldı her yere. Allah'tan kadını az evvel göndermiştim. Ben direğin diğer tarafındaydım, o vurunca yere atladım. Saniyelerle kurtuldum. Bonzai içmişti, direksiyonun üzerine bayılmıştı. Polis 'Ne içtin?' diye sordu, bonzai içmiş. Adama soruyorum, 'İlk defa içtim' diyor. İlk defa içiyorsan, senin ne işin var trafikte? Bu kadar insana katliam yapacaksın. Burada katliam olurdu" dedi.



VATANDAŞLARDAN GENCE TEPKİ



Kazanın ardından bir süre hareketsiz şekilde kaldıktan sonra kendine gelen genç, aracın içerisinden inmedi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen gencin, 'Nasıl yaptın? Fren mi tutmadı?' sorusuna cevap verirken konuşmakta zorlandığı görüldü. Korku dolu anlara neden olan genç çevredeki vatandaşların tepkisine neden olurken, bir vatandaş maddenin etkisiyle gülen gence fiziksel müdahalede bulundu.



Öte yandan, şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan genci işlem yapmak üzere polis merkezine götürürken, gencin kendine gelip araçtan indiğinde bonzai içtiğini kabul ettiği, ilk defa içtiğini öne sürdüğü öğrenildi. Korkunç kazanın ardından savaş alanına dönen marketteki maddi hasarın kazadan sonraki gün tadilata alındığı görüldü.



(Hüseyin Coşkun/İHA)