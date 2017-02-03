Bonzai Hammaddesi ile Yakalanan Şahsa 18 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da bonzai hammaddesi ve 9 kilo 240 gram bonzai ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkeme tarafından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin İstanbul'dan bonzai hammaddesini Samsun'a getirip buradan Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne dağıtımı yapılacağının istihbaratını aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 Mayıs ayında bir gece boyunca takip ettikleri 55 AN 919 plakalı otomobilden İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki E.Ç.(31) adlı kadının evinin önüne geldiğinde inen sürücü Kenan E.'yi(44) yakalayarak gözaltına aldı.



Otomobilde yapılan aramada 4 bidon içinde 5 litre kimyasal sıvı ve 980 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. K.E. ile bağlantısı olduğu düşünülen E.Ç. adlı kadının evinin kilitli bodrumunda yapılan aramada ise, tahtalar arasına saklanmış 2 valiz içinde 9 kilo 240 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan eldiven ve poşetler ile 3 adet yüz maskesi ele geçti. Ele geçen bonzai ile bonzai hammaddesinin 600 paket bonzaiye tekabül ettiği tespit edildi. Olayla ilgili E.Ç. adlı kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili Kenan E. tutuklandı, E.Ç. ise serbest bırakıldı.



Kenan E. ve E.Ç. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Kenan E., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan Kenan E. pişman olduğunu ileri sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Kenan E.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı 18 yıl 9 ay olarak kararlaştırdı. E.Ç. adlı kadın ise beraat etti. - SAMSUN