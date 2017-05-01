Bonservisi F.Bahçe'de Olan Ramazan Civelek 1. Lig'de Müthiş Bir Gol Attı
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un evinde Manisaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Fenerbahçe'den kiralanan Razamaz Civelek, Messi'ye nispet yaparcasına müthiş bir gol attı.
TFF 1. Ligi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor evinde Manisaspor'u ağırladı. Ev sahibi karşılaşmayı 1-0 kazandı. Maça damgasını vuran olay ise Ramazan Civelek'in attığı müthiş gol oldu.
RAKİPLERİNİ TEK TEK GEÇTİ
Maçın 85. dakikasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Civelek, rakiplerini tek tek geçti ve kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu.
TAKIMINA UMUT OLDU
Ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'den kiralanan Ramazan Civelek'in 85. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve bitime 4 hafta kala kritik bir galibiyet aldı.
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