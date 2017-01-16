Bonn'da Köpeğin Saldırdığı Kadın Ağır Yaralandı

Almanya'nın Bonn kentinde köpeğin saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Pegah Jahanmiri isimli kadın ağır yaralandı. Köpeğin defalarca ısırdığı kolu, göğsü ve yüzünde derin yaralar oluşan genç kadın hastanede 3,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Pegah Jahanmiri yaşadığı olayı bir sosyal paylaşım sitesinde de detaylarıyla anlattı. Bild Gazetesi'ndeki habere göre, 12 Ocak günü, saat 23.45 sularında Siegburger Caddesi'nde kız arkadaşını beklediği sırada siyah bir çoban köpeği kadının ayaklarına doğru yaklaştı. Genç kadın eğilerek köpeğe, "ayakkabımı sakın ısırma" dedi. Bu sırada köpek saldırarak Jahanmiri'yi kolundan ve yüzünden ısırdı. Köpeğin sahibi, yaralı kadını hastaneye götürmek yerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Doktorlar, yanağında iki Euro büyüklüğünde bir parça kopan Pegah Jahanmiri'nin iyileşmesinin aylarca sürebileceğini belirttiler. Bonn polisi ise, köpeğin sahibinin 20 yaşlarında, sarışın, 1.75 boyunda olduğunu ve arandığını bildirdi. - Bonn