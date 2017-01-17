Bomonti'den ev satın alanlar yılda yüzde 20 kar ediyor

Konut sektöründe şehir merkezi cazibesini koruyor

Şehir merkezindeki konutların krizlerden etkilenmediğini belirten Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, İstanbul'un yeni çekim merkezi Bomonti'den ev sahibi olanların bir yıl içerisinde yüzde 20 kar elde ettiğini söylüyor.

Türkiye'nin en önemli yatırım aracı olan gayrimenkul, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. İstanbul'un değerlenen semti Bomonti, gelişen ulaşım hatları ve sosyal yaşam alanlarına olan yakınlığı sayesinde İstanbul'un kar ettiren ilçeleri arasında yer almaya başladı.

