Bombalı Araçla Saldırnın Ardından İzmir Adliyesi'ne Siber Saldırı

İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu belirtildi. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdı.

BARO BAŞKANINDAN YARALILARA ZİYARET

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliye önündeki terör saldırısı sonrası yaralananları, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yaralıların durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaralılardan avukat Bülent Karagöz, ameliyat oldu. Durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı. Diğer yaralı adliye çalışanları Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un da hayati tehlikesi yok. Yaralıların tedavisi sürüyor. Ben olay anında adliyede değildim, yakın bir yerdeydim. 15 gün önce İzmir sosyal medyada hedef gösteriliyordu. 'Neden patlama olmuyor' deniyordu. Tekrar benzer paylaşımlar olduğu bilgisini aldım. Ülke çapındaki tüm savcıları göreve çağırıyorum." Öte yandan, yaralılardan Bülent Karagöz'ün, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

KOCAOĞLU ADLİYEYE GELDİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da terör saldırısının gerçekleştiği İzmir Adliyesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kocaoğlu, Adliye'den ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörü lanetliyoruz. Terör İzmir'de, İzmir Adliyesi'nde de hain yüzünü gösterdi. Bir polisimiz ve bir adliyle görevlisini şehit verdik. Polisimizin fedakarca çarpışması, hayatını feda etmesi adliyemizi İzmirimizi çok büyük felaketten kurtardı. Aziz hatırası önünde hem kendim hem İzmirliler adına eğiliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman söylüyorum. Birlik beraberlik içinde olmadığımız müddetçe, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız, içerden dışarıdan çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Biz hep birlikte 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz İzmirliler ve Ulusumuzun başı sağolsun" dedi.