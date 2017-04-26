Bombacının Davası Ertelendi

İZMİR'de Ak Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı eylem düzenlemekle suçlanan ve Buca'da polisle girdiği çatışmada yakalanıp tutuklanan, terör örgütü MLKP üyesi 23 yaşındaki Deniz A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Deniz A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Geçen yıl mart ayında önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bomba konuldu, her üç yerdeki patlamalarda maddi hasar oldu. Bir süre sonra da Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine silahla ateş edildi. Polis memurları aracın camlarının kırılması nedeniyle hafif yaralanırken, saldırganlardan Deniz A., elindeki poşetteki biri otomatik iki tabanca ve el bombasıyla yakalandı, suç ortağı olduğu tespit edilen kadın terörist ise kaçtı.



Deniz A.'nın Karşıyaka AK Parti İlçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan Deniz A. tutuklandı, hakkında dava açıldı.



İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün 8'inci celsesi yapılan duruşmaya, ömür boyu ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen tutuklu sanık Deniz A., avukatları İmdat Aktaş ve Kamil Ağoğlu ile davacıların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Deniz A.'nın kiraladığı evden çıkan uzun namlulu silah ile bomba yapımında kullanılan malzemelerle ilgili soruşturma dosyasının bu dava ile birleştiğini, birleştirilen dosyanın henüz soruşturmasının bitmediğini, telsiz konuşmaları ile ilgili dökümlere cevap gelmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, birleştirilen dosya ile ilgili sanık Deniz A.'ya söz verdi. Sanık Deniz A., dosyanın eline geçmediğini, bu nedenle savunma yapmayacağını söyledi.



EVİ KİRAYA VERENLER TANIK OLARAK DİNLENDİ



Tanık olarak dinlenen Deniz A.'ın kiraladığı evin sahibi Saniye B., "Benim Buca Çamlık Mahallesi'nde 1+1 evim vardı. Tam olarak hatırlamıyorum, bir erkek bir kız gelerek öğrenci olduklarını söyleyip evi kiralamak istediler. Ben de burayı 200 liraya kiraya verdim. Yaklaşık 2 ay kadar oturdular. Bir süre ortada görünmediler. Daha sonra evi kiralayanların polis tarafından yakalandıklarını öğrendim. Eşim camı kırıp kiraya verdiğimiz evin içine baktı. Evde silah ve malzemeler çıkınca polise bilgi verdik" dedi.



Mahkeme Başkanı tanık Saniye B.'ye sanık Deniz A.'yı gösterip tanıyıp tanımadığını sordu. Saniye B., sanığın evi kiralayan kişi olduğunu ve adını Ali Haydar olduğunu söylediğini belirtti. Tanık olarak dinlenen Saniye B.'nin kızı Birgül A. ise, "Annem ve babam 2015 yılında okul kapandıktan sonra bir artı bir evi kiraya verdi. Kiraya verdiği kişiler, 'biz kuzeniz, öğrenciyiz' dediler. Kiralayıp oturmaya başladılar. Daha sonra ortadan kayboldular. Kapı kilitliydi. Başka kişiler evi kiralamak istedi. Babam da evi kiralamak isteyenlere göstermek için camı kırıp içeri girdi. İçeri girince uzun namlulu silah ve bilmediğim malzemeler bulduk. Polise bilgi verdik. Evi kiralayan kişi sanık Deniz A.'dır" dedi.



Duruşma savcısı, sanığın suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, telsiz konuşmaları ile ilgili olarak yapılan dökümlerin istenmesine, birleştirilen dosyanın akıbetinin sorulmasına, evrakların gizliliği ihlal etmeyecek şekilde bir suretinin gönderilmesine, sanığın tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.



- İzmir