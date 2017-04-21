Bomba Yüklü Olduğu İddia Edilen Araçta Patlama

Bomba yüklü olduğu iddia edilen araçta patlama



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlama olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Akçakale yolu birinci kilometresinde bulunan Mezarlık yakınlarında, bir araçta patlama meydana geldi.

Aracın bomba yüklü olduğu belirtilirken, park halinde bulunurken patlatığı tahmin ediliyor. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç, özel hareket polisi sevk edildi.