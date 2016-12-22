Bomba İddia! Suikastçının Telefonundaki Şifre İçin Apple'a Başvuruldu!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun incelenmesine devam ediliyor.
4 AYRI ŞİFRE
Suikatçı Altıntaş'ın telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildiği ortaya çıkmıştı.
The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attı.
APPLE'DAN TALEP EDİLDİ İDDİASI
Türkiye ve Rusya'nın Altıntaş'ın iPhone 4S marka telefonunun şifresinin kırılması için Apple'dan talepte bulunduğu öne sürüldü.
Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino şehrindeki terör saldırısı sonrası FBI'ın zanlının telefonununa ilşikin şifre kırma talebini reddetmişti.