TÜMÜ
Haberler Search
Bomba İddia! Suikastçının Telefonundaki Şifre İçin Apple'a Başvuruldu!

Bomba İddia! Suikastçının Telefonundaki Şifre İçin Apple'a Başvuruldu!

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın iPhone marka telefonundaki şifrenin kırılması için Apple'dan talepte bulunulduğu iddia edildi.

Bomba İddia! Suikastçının Telefonundaki Şifre İçin Apple'a Başvuruldu!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun incelenmesine devam ediliyor.

4 AYRI ŞİFRE

Suikatçı Altıntaş'ın telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA NELER OLUYOR ? TIKLA ÖĞREN

The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attı.

APPLE'DAN TALEP EDİLDİ İDDİASI

Türkiye ve Rusya'nın Altıntaş'ın iPhone 4S marka telefonunun şifresinin kırılması için Apple'dan talepte bulunduğu öne sürüldü.

Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino şehrindeki terör saldırısı sonrası FBI'ın zanlının telefonununa ilşikin şifre kırma talebini reddetmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Mert Altıntaş, Altıntaş, Suikast, Türkiye, Amerika, Ankara, Iphone
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads