Bomba Brezilya'dan Geliyor!

Her konuda anlaşma sağlanan yıldız futbolcuyla ilgili son görüşmelerin yapıldığı ve birkaç gün içinde resmen açıklanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de tüm gözler Mehmet Ekici'ye odaklanmışken, sarı-lacivertliler sürpriz bir transfere hazırlanıyor. Bir yandan Ekici'yi resmen kadroya katmaya çalışan yöneticiler diğer taraftan başka bir ismi sarı-lacivertli renklere bağlamanın planlarını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, tıpkı Karavaiev gibi büyük bir gizlilik içinde yapılması düşünülen transferin artık bitme aşamasında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'den bağımsız olarak orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyordu. Yönetimin uzun süredir gerçekleştirdiği temasların sonuç vermek üzere olduğu belirlendi. Herkes Ekici ile ilgili gelişmeleri merak ederken sarı-lacivertlilerin 1-2 gün içinde Güney Amerikalı bir orta saha oyuncusunun transferini açıklamak için son detayları görüştüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Mehmet Ekici için Fenerbahçe geri adım atmadı. Sarı-lacivertli yetkililer çıkan haberlerin aksine yetenekli futbolcunun Fenerbahçe forması giyeceğini ifade ediyor.

'Algı peşindeler'

Mehmet Ekici ile yapılan görüşmede anlaşmaya varıldığı belirtildi. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un bırakmaması durumunda Ekici'nin sezon sonu bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacağı aktarıldı. Ayrıca yetkililer, Ekici'nin Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları için 'algı' yorumunu yaptı. Milli futbolcunun sezonun ikinci yarısında olmasa bile en geç gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği vurgulandı.

Bu arada Aatıf, Trabzonspor'a gitmediği için bonservisle bu transferi bitirmeye çalışan Fenerbahçe Yönetimi, Finansal Fair Play kriterlerini de gözetiyor. Ancak bu durumun engel olması halinde Mehmet Ekici'nin Avrupa'da değil sadece ligde oynaması ve olası sıkıntının bu şekilde aşılması da düşünülüyor.

Beşiktaş'ın hedefi; 'Fener'e gitmesin' mi?

Olcay Şahan'ı sadece 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a gönderen Beşiktaş'ın, Mehmet Ekici'yi sezon sonunda resmen renklerine bağlamak için bordo-mavililerle anlaştığı iddia edilmişti.

Bu iddialara bir yenisi eklendi. Buna göre siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın mutlaka kadrosunda görmek istediği Ekici'ye, Fenerbahçe'ye gitmesini önlemek adına talip olduğu ileri sürüldü. Oğuzhan, Atiba, Tolgay, Talisca ve Gökhan İnler gibi çok sayıda yetenekli orta saha oyuncusuna sahip olan Kartal'ın sezonun ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye katkı yapmaması için Ekici'yi Trabzonspor'da tutmaya çalıştığı iddia edildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş de geçen hafta Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında "Ekici'nin adı bizimle geçmiyor. Şu anda transfer önceliğim forvet. Sakatlık olsa çift kalede oynatacak forvetim yok. Ekici'yi alırsam Talisca, Oğuzhan, Tolgay, Olcay'ı bırakmam lazım. Beğendiğim bir oyuncu ama biz düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.