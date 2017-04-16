Bolvadin'de Oy Kullananlar Soluğu Piknik Alanlarında Aldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanan vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı.



Bolvadin de vatandaşlar oy verdikten sonra piknik alanlarını doldurdu. İlçede oylarını sabah erken saatlerden itibaren kullanmaya başlayan vatandaşlar referandum un tatil ve sıcak güne denk gelmesini fırsat bilerek sandığın ardından piknik alanlarına akın ettiler. Bölgenin önemli mesiri alanı olan Horan Parkını dolduran vatandaşlar yanlarına ailelerini alarak piknik alanlarında mangalda yakarak eğlendiler. Eşiyle birlikte oy kullanan ardından ise Horan Parkına giden Sivar Akşit, demokratik haklarını kullandıktan sonra sıcak havayı da fırsat bilerek piknik yapmaya geldiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR