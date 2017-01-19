Bolvadin'de "Kap Bizden Yemek ve Su Sizden Olsun" Projesi

Afyonkarahisar Bolvadin Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için "kap bizden yemek ve su sizden olsun" isimli bir proje başlattılar.



Projeye Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özcal ve Şube Müdürü İbrahim Badak'ın katılımıyla başladı. Proje ile ilgili bilgiler veren Özcal, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Özcal, "Projeleri ile ilçemizde farkındalık yaratmayı düşünen Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ilçemizin birçok noktasına yemek kabı ve sokak hayvanları için yem bıraktılar. Sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden güzel kalpli öğrencilerimizi tebrik eder bu tür sosyal projelerin artırılmasını temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR