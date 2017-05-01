Boluspor'un Hollandalı Futbolcusu Kanseri Yendi, Sahalara Döndü

Boluspor'un 3 aydır kanser tedavisi gören futbolcusu Mitchell, tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez Balıkesirspor maçının 90. dakikasında sahaya çıktı.

Boluspor'un Hollandalı Futbolcusu Kanseri Yendi, Sahalara Döndü

Türkiye 1. Lig'inde Balıkesirspor ile Boluspor karşılaştı ve karşılaşmayı deplasmanda Boluspor 2-1 kazandı. Maçın olayı ise kanser hastalığını yenen Mitchell te Vrede'nin sahalara dönmesi oldu.

KANSERİ YENDİ, SAHALARA DÖNDÜ

Kanser tedavisi gören ve yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönen Micthell, mücadelenin 90. dakikasında oyuna girdi. Kanseri yendiği süreci anlatan Hollandalı oyuncu, ''Benim için zor zamanlardı ve artık geride kaldı'' dedi.

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