Boluspor'un Hollandalı Futbolcusu Kanseri Yendi, Sahalara Döndü

Türkiye 1. Lig'inde Balıkesirspor ile Boluspor karşılaştı ve karşılaşmayı deplasmanda Boluspor 2-1 kazandı. Maçın olayı ise kanser hastalığını yenen Mitchell te Vrede'nin sahalara dönmesi oldu.

KANSERİ YENDİ, SAHALARA DÖNDÜ

Kanser tedavisi gören ve yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönen Micthell, mücadelenin 90. dakikasında oyuna girdi. Kanseri yendiği süreci anlatan Hollandalı oyuncu, ''Benim için zor zamanlardı ve artık geride kaldı'' dedi.