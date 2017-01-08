Boluspor Kadir Bekmezci'yi Kadrosuna Kattı

TFF 1'inci lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'dan 32 yaşındaki Kadir Bekmezci ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.



Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek ilçesi'nde sürdüren Boluspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Kırmızı beyazlı takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen imza töreninde Bekmezci, kendisini kırmızı beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.



Hedefleri olan bir takım olduğu için Boluspor'u tercih ettiğini belirten Bekmezci, "Hedef için buradayım. Bu yüzden hedefleri olan bir takıma geldim. Uzun yıllar Süper Lig'de futbol oynadım. İlk kez TFF 1'inci ligde oynayacağım. Süper Lig takımlarından bir çok teklif vardı fakat ben hedef olduğu için Boluspor'u tercih ettim. Süper Lig ve 1'inci lig arasındaki futbol çok farklı. Burası daha zor bir lig. Burada olduğum için çok mutluyum. Bende tecrübem ile katkı sağlamak istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.



