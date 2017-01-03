TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki forvet Mitchell te Vrede'yi renklerine bağladı.
TFF 1'nci Lig'in ilk yarısını 26 puanla 5'inci sırada tamamlayan Boluspor geçen hafta 8 futbolcu ile yollarını ayırdı. Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen forvet oyuncu Mitchell te Vrede'yi kadrosuna kattı. 1 metre 91 santimetre boyundaki Hollandalının Antalya kampına önümüzdeki günlerde katılacağı belirtildi. - Bolu
Boluspor Hollandalı Vrede'yi Kadrosuna Kattı
TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki forvet Mitchell te Vrede'yi renklerine bağladı.
TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Hollanda 1'inci Lig takımı Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki forvet Mitchell te Vrede'yi renklerine bağladı.
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