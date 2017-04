Boluspor - Göztepe Maçının Ardından

TFF 1. Lig 27. haftasında Boluspor sahasında son dakika golüyle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, skordan memnun olduklarını ve şu an ilk 6'nın içinde olduklarını belirtti. Çapa, "İlk karşılaşmanın bir benzeri oldu. Orada 90. dakikada 1-0 geri düşmüştük, burada da biz 90. dakikada 1-0'la galip geldik. Bugünkü skor hepimizi çok mutlu etti. Türkiye'de skor özellikle futbolda izlenildiği için ama ben bugün skordan ziyade oynanan oyun bizi çok tatmin etti. Umarım tribünde olanları, televizyon başında olanları da tatmin etmiştir. Haftalardır çalıştığımız, oynamak istediğimiz oyuna yakın bir oyun oldu. Her şey çok mu güzeldi? Hayır, değildi ama şartlar içerisinde oynanabilecek en iyi futbolu oynadık diye düşünüyorum. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Kendimiz 18 içerisinde zaman zaman doğru tercihler yapamadık. Zaman zaman doğru topu değerlendiremedik ama oynamış olduğumuz oyun altına basarak söylüyorum takım oyunu. Özellikle hareket etmeyi bugün arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Vermiş oldukları mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



"Şu an olmamız gereken yerdeyiz"



Çapa, "İlk geldiğimiz günden itibaren de söyledik. Biz bireyler olarak değil takım olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Belirli bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman zaman iniş çıkışlarımız oldu. Ama son 6-7 hafta oynamış olduğumuz oyun bugünkü oynamış olduğumuz oyunun bir belirtisiydi. Biz bu süreci bu şekilde değerlendireceğimizi biliyorduk. Şu an itibariyle olmamız gereken yerdeyiz" diye konuştu.



Vural: "Son dakika golü biz çok üzdü"



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, "İki takım için de kritik bir maçtı. Biz kazanıp yukarıdakilerin kaybetmesini bekleyecektik. Boluspor da kazanıp Play-off şansını devam ettirecekti. Maalesef bizim düşündüğümüz değil Boluspor'un düşündüğü oldu. 15-20 dakika anlamsız bir panik, anlamsız bir top kayıpları ve maalesef oyunu kontrol edemedik. Devre pozisyonsuz geçti diyebilirim. İkinci devre oyuna daha hakim olduk ve rakibin 70'lerden sonra tamamen temposu düştü. ve bunu yaptığı değişikliklerle yerine getirmeye çalışırken 90+3'te ceza sahası içerisinde oyuncu topu aldı ve bizim oyuncumuz maalesef onun dönmesine müsaade etti ve gol oldu. İnsanı üzen golün son dakika olması. En azından berabere bitmiş olsa rakiple aramızdaki 5 puanı korumak mümkün olurdu. Maalesef onu gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu. - BOLU