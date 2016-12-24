Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor Soyunma Odaları

TFF 1'inci mücadelesinde Boluspor'un sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası teknik direktörü Fuat Çapa, "Oyunu bu kadar kötü oynayacağımızı hiç beklemiyordum. Böyle kötü oyun oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Rakip tecrübesini çok iyi şekilde değerlendirdi. Bu sahada kısa paslarla çıkmaya çalışırsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Onlar mümkün olduğu kadar topu bizim alanımıza yığıp, pozisyon üretmeye çalıştılar. Biz ise kısa kısa paslarla oynayarak hatalar yaptık. 4-1'den sonra devre arasında bazı konuşmalar ve değişiklikler yaptık. Maçı ilk yarıda 4-2'ye getirebilseydik daha fazla maç havası olurdu."



Çapa, Andre Santos ve kaleci Erdi'nin iğne ile sahaya çıktıkalarını belirtti.



Devre arasında, transfer konusunda yönetimin belirlediği stratejiyi takip edeceklerini belirten Çapa, "Sezon başında bu sezon alt yapıyı oluşturup, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan bir takım olmak istediğimizi söylemiştik. Şu anda devre arasındaki pozisyonumuz kötü değil. Liderle aramızda 4 puan farkı var, kapanmayacak bir puan değil. Devre arasında ise yönetimin belirlediği stratejiyi takip edeceğiz. Hedeflerimize göre takviyeler yapmamız gerekiyor. Takviye yapmasak da elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizimle rekabet içerisinde olan takımlara baktığımız zaman, sürpriz takımlar Yeni Malatyaspor ile biziz. Ama 2 futbolcu eksik olduğu zaman sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu sıkıntılı süreci aşmak için çalışmalar yapacağız, ikinci devreye hazırlanacağız."



EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ



Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz ise aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Zor bir deplasmana geldik. Son haftalarda istediğimiz skorları alamadık. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Devre arasına moralli giriyoruz. Bu maçı da 5-1 kazandığımız için çok mutluyuz. İyi bir skor aldık. Boluspor da iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah herkes hak ettiği başarıları elde eder. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi. - Bolu