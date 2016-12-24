Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Bolu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum çünkü sezon başında bu sezon alt yapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik. Bu açıdan iyiyiz. Liderle şu an 4 puan farkımız var. Bu kapanmayacak bir durum değil." dedi.



Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri büyük bir emek verdiklerini söyleyerek, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu emeğe rağmen kötü bir sonuç elde ettiklerini belirti.



Bazı neticeleri önceden öngörmenin mümkün olmadığını dile getiren Çapa, "Bugün karşılaşmanın bizim adımıza zor geçeceğini zaten bekliyorduk. Hafta içerisinde serum yiyen 2 tane arkadaşımız vardı. Bugün 2 futbolcumuz iğneyle sahaya çıktı. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk ama skorun bu şekilde olacağını ya da ilk devre bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk çünkü bu kadar kötü oynamaya ve kötü mücadele etmeye kimsenin hakkı yok." diye konuştu.



Çapa, Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübesini çok iyi bir şekilde değerlendirerek sahada istenileni yaptığını belirtti.



Karşılaşmanın ilk yarısından sonra devre arasında oyuncularıyla kısa bir değerlendirme yaptığını aktaran Çapa, 2. golü bulamadıkları için kimsenin maçı çevirme inancının kalmadığını ifade etti.



Boluspor'un sezonun ilk yarsında elde ettiği puanı değerlendiren Çapa, "Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum çünkü sezon başında bu sezon alt yapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik. Bu açıdan iyiyiz. Liderle şu an 4 puan farkımız var. Bu kapanmayacak bir durum değil. Sezon başı kadromuz yoktu. Kimin neyi nasıl yapacağı belli değildi ama şu anda elimizde oyuncularımızla ilgili ve ne yapacaklarıyla ilgili çok fazla veri var." şeklinde konuştu.



Çapa, sezonun ikinci devresinde yönetimin belirleyeceği stratejiyi takip edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Eğer ilk 2'ye oynamak isteniyorsa ona göre takviyelerimizi yapmak zorundayız. İlk 6'da oynamamız isteniyorsa ona göre takviyeler yapılması gerekiyor. Takviye yapmayacaksak da biz elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız çünkü bizimle rekabet içinde olan takımlarla baktığımızda ligin ilk devre sürprizi biz ve Malatyaspor bu bir gerçek ama her iki takımda da 2-3 tane oyuncu olmadığı zaman sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Bu süreci artık bundan sonra aşmalıyız. Yarın yönetim kurulu ile toplantımız olacak. Biz raporlarımızı hazırladık onalar vereceğiz. Onların belirleyeceği hedef ve yapacakları transferler doğrultusunda biz de ikinci devreye hazırlanacağız."



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör İrfan Buz ise Boluspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.



Bu karşılaşmanın her iki takım açısından da son derece önemli olduğunu aktaran Buz, "Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz ancak kazanmayı gerçekten çok istedik. Son haftalarda biz de istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok da ihtiyacımız vardı. Özelikle devre arasına böyle moralli girmek açısından önemliydi. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki iyi skorlar alamadı ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.



Boluspor'un da çok iyi bir mücadele verdiğini belirten Buz, Boluspor'un çok iyi bir sezon yaşadığını, bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmelerinin başarı olduğunu ifade etti.



Buz, Boluspor karşısında iyi bir skorla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.