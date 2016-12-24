Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Narinç (xx), İbrahim Bozbey (xx)



BOLUSPOR: Erdi (x) (Dk.59 Melih x)- Furkan (x), Renato Arapi (x), Diarra (x), Özgür Özkaya (x), Hakan (x) (Dk.31 İsmail x), Yusuf Emre (x), Özgür İleri (x) (Dk.46 Andre Santos x), Murat (x), Emre Kılınç (x), Poepon (x)



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx)- Caner (xxxx), Sadık (xxx), Murat (xxx), Mehmet(xxx) (Dk.77 Osman xx), Azuibuike (xxx), Sedat (xxx), Pereira (xxx), İrfan (xxxx) (Dk.83 Mba), Diabang (xxx) (Dk.72 Sinan xx), Eren (xxxx)



GOLLER: Dk.15 Diarra (Boluspor), Dk.9, Dk.18, Dk.41 Eren, Dk.25 İrfan, Dk.71 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)



KIRMIZI KART: 90+1 Diarra (Boluspor)



SARI KARTLAR: Diarra, Özgür Özkaya, Andre Santos, Murat (Boluspor), Pereira, Mehmet, Azubuike, Caner, Sedat (Evkur Yeni Malatyaspor)



TFF 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-1 mağlup oldu.



5'inci dakikada kaleye yakın mesafeden İrfan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Erdi güçlükle yumrukladı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



9'uncu dakikada İrfan korneri kullandı, Eren kafayla vurdu, top kalecinin parmaklarının ucundan ağlarla buluştu: 0-1.



12'nci dakikada Poepon vurdu, top yandan auta çıktı.



15'inci dakikada Boluspor atağında savunmanın uzaklaştırdığı top Hakan'da kaldı. Hakan soldan ortaladı, arka direkte Diarra düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.



18'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağdan önüne atılan pasta çizgiye inen Caner ortaladı, Eren'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.



25'inci dakikada sağdan çizgiye inen Caner yerden ortaya çevirdi, İrfan vurdu, top ağlarla buluştu: 1-3.



41'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın derinlemesine pasında topla buluşan Eren, kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü attı: 1-4.



Maçın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



51'inci dakikada Azubuike'nin müdahalesinde Andre Santos yerde kaldı. Azubuike ve Santos arasında çıkan tartışmaya Caner de katılınca 3 oyuncu da sarı kart gördü.



62'nci dakikada topla buluşan Santos kaleci ile karşı karşıya kaldı. Santos kaleciyi çalımlamaya çalıştı, top kalecide kaldı.



71'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında soldan kullanılan serbest vuruşta Murat Akça kafayla indirdi, Pereira plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-5.



90'ıncı dakikada Diabang'ın sert vuruşunda top direkten döndü.



90+1'inci dakikada Boluspor'lu Diarra, Sinan'a yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yüzüne darbe alarak sakatlanan Sinan, ambulansla hastaneye götürüldü.



Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.



- Bolu