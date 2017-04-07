Boluspor Evinde Kazandı
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Poepon ile gelişen Boluspor atağında Göztepe savunması topu son anda kornere göndererek uzaklaştırdı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Santos'un pasını Jansen bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Poepon'un kafa vuruşuna kaleci Günay son anda engel oldu.
21. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Göztepe adına Canberk'in vuruşu kaleci Melih'te kaldı.
39. dakikada Boluspor adına ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Umut Meraş'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
42. dakikada Göztepe atağında kaleye sert bir şut gönderen Gosso'nun vuruşu az farkla auta çıktı.
51. dakikada Göztepe sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Jahovic'in şutu yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Boluspor'da sol kanattan gelen ortada topla buluşan Akabueze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Savranlar xx
Boluspor: Melih Ağa xx, Alim Öztürk xx, Özgür İleri xxx, Poepon xx, Ramazan Sal xx, Furkan Şeker xx, Musa Sinan xx (Akabueze dk. 74 xxx), Andre Santos xxx, Yusuf Emre Gültekin xx, Jansen xx (Guido Koçer dk. 65 xx), Umut Meraş xx
Göztepe: Günay xx, Leo Schwechlen xx, Emre x (Sandro dk. 38 x), Adis Jahovic xx, Gosso xx, Tanju xx, Murat Akın xx (Soner Dikmen dk. 79 x), Halil, Canberk xx (Fuchs dk. 90+5 ?), Gençer xx, Tahfur xx
Gol: Akabueze (dk. 90+2) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Özgür İleri, Musa Sinan (Boluspor), Soner (Göztepe)
(Faruk Çidem /İHA)