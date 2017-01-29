Boluspor-Elazığspor: 1-2





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Caner Ak (xx), Candaş Elbil (xxx), Murat Temel (xxx)



BOLUSPOR: Soner (xx)- Furkan (xx) (Dk.81 Ramazan), Alim (xx), Diarra (xx), Umut (xx) (Dk.66 Musa Sinan xx), Abdülkadir (xx), Jansen (xxx), Kadir (xx) (Dk.54 Burak xx), Guido Koçer (xx), Poepon (xxx), Te Vrede (xx)



ELAZIĞSPOR: Serdar (xxx)- Hakan (xxxx), Mehmet (xx) (Dk.77 Ozan x), Mehmet Kalkan (xxx), Onur (xx), Çağrı (xxx), Traore (xxxx) (Dk.90+5 Mesut), Tom (xxx), Timur (xxx) (Dk.67 Binya xx), Cajic (xxx), Kehinde (xxx)



GOLLER: Dk.86 Poepon (Boluspor), Dk.34 Hakan, 45+1 Kehinde (Elazığspor)



SARI KARTLAR: Kadir, Alim, Burak, Ramazan, Guido Koçer (Boluspor), Hakan (Elazığspor)



TFF 1'nci Lig'de Boluspor, sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu.



5'inci dakikada ceza sahası içinde Boluspor'da Te Vrede topla buluştu. Vrede'nin vuruşunda top savunmaya çarptı.



9'uncu dakikada Koçer'in kullandığı kornerde kafalardan havalanan topa Te Vrede rövaşata vurdu, top üstten dışarı çıktı.



26'ıncı dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Elazığspor defansı uzaklaştıramadı. Topla buluşan Guido Koçer'in vuruşu savunmaya çarptı.



31'inci dakikada gerçekleşen Elazığspor atağında Tom'un pasında topla buluşan Timur'un şutu yan ağlarda kaldı.



34'üncü dakikada Elazığspor atağında ceza sahası dışında Tom'un pasında topu alan Hakan kaleye uzak mesafeden sert vurdu. Savunmayı geçen top Boluspor kalecisi Soner'i de aşarak filelerle buluştu: 0-1.



37'nci dakikada ceza sahası içine giren Traore'nin şutu, savunmaya çarpıp direğin yanından dışarı çıktı.



40'ıncı dakikada ceza sahası içinde Alim'in indirdiği topa Jansen vurdu. İyi bir vuruş çıkartamayan Jansen'in şutu dışarı çıktı.



44'üncü dakikada Jansen'in ortasında Alim'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.



45+1'inci dakikada Traore'nin sağ kanattan açtığı ortaya Kehinde'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2.



45+2'nci dakikada Kadir Bekmezci'ni savunmadan seken vuruşunda top Guido Koçer'de kaldı. Koçer'in boş kaleye vuruşu üstten dışarı çıktı.



Maçın ilk yarısı Elazığspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



47'nci dakikada Traore'nin savunmadan sıyrılarak yaptığı etkili vuruşu kaleci Soner 2 hamlede kurtardı.



56'ncı dakikada Burak'ın uzak mesafeden düzgün vuruşu az farkla dışarı gitti.



57'nci dakikada Tom'un cezası son çizgisinden açtığı orta kaleci Soner'i de aştı, Traore boş pozisyonda topa dokunamadı.



69'uncu dakikada Traore'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top direğin yanında dışarı çıktı.



79'uncu dakikada Jansen'in pasını alan Mamadou Diarra çaprazdan vurdu, top üstten dışarı çıktı.



86'ncı dakikada Burak'ın ortasına Poepon gelişine sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-2.



- Bolu