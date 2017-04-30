Boluspor Deplasmandakazandı
TFF 1. Lig'in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.
TFF 1. Lig'in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 Boluspor'un üstünlüğü ile bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Balıkesirspor atağında Burak Çalık şutu çekti, top yandan auta gitti.
8. dakikada ceza sahası içinde topu bulan Burak, topu ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Rydell Poepon kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1
54. dakikada Santos'un pasına cevap veren Chukwuma ceza sahası içinden attığı topu ağlarla buluşturdu. 1-2
63. dakikada Boluspor adına penaltı vuruşunu yapan Andre Santos'un şutunu kaleci kurtardı.
KÜNYE
Stat: Balıkesir Atatürk Statı
Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapkuhan xx, Candaş Elbil xx
Balıkesirspor: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Eray xx (Rahmi dk. 90 ?), Nizamettin xx, Cüneyt x, Burak xxx, Doğa xx (Mehmet dk. 56 x), Glumac xxx, Bülent xx, Foxi xxx (Çağatay dk. 72 x), Abdulkadir xx
Yedekler: Asil, Şaban, İbrahim, Akçan
Teknik Direktör: Can Cangök
Boluspor: Melih xx, Alim x, Özgür xx, Poepon xxx, Chukwuma xxx (Abdulkadir dk. 72 x), Ramazan xx, Guido x (Mitchell dk. 89 ?), Furkan xxx, Santos xx (Hakan dk. 80 x), Kadir xx, Cengiz x
Yedekler: Sabri, Renato, Musa, Burak Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Burak (dk. 8) (Balıkesirspor), Poepon (dk. 27), Chukwuma (dk. 54) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Bülent, Oğuzhan, Glumac, Abdulkadir (Balıkesirspor), Alim, Abdulkadir (Boluspor)
(Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak/İHA)