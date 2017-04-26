Boluspor'dan Musiad'a Ziyaret

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri, Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bolu Şubesine Başkan seçilen Abdullah Abat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yaklaşık bir saat süren görüşmede spor dünyasındaki gelişmelerin yanı sıra Bolu ekonomisi ile iş dünyasındaki durum değerlendirildi.



Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çarıkçı, Abdullah Abat ile birlikte 7 yıl görev yaptığını dile getirdi.



"Bolu'nun turizm ve spor şehri olması dolayısıyla Türkiye geliştikçe Bolu'da büyüyüp gelişiyor." diyen Çarıkçı, "Abdullah Bey'in MÜSİAD başkanlığına gelmesi Bolu'ya büyük güç ve değer katacaktır. Boluspor ve MÜSİAD olarak ortak projelere imza atmamız gerekiyor, ekonomik anlamda güç birliği yapacağız." şeklinde konuştu.



MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.