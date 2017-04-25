Boluspor'da İlk Hedef Play-off

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, öncelikle play-off hakkını elde etmek istediklerini, ardından da Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için çalışacaklarını söyledi.



Kent merkezinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çarıkçı, ligin 28. haftasında Altınordu karşısında beklemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını, bunun kendilerini çok üzdüğünü kaydetti.



Geçen hafta sonu oynadıkları Bandırmaspor maçında ise kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Çarıkçı, "Rakibin de küme düşme tehlikesi var. Bu maçta takımımız iyi bir oyun ortaya koydu ve 4-1 gibi net bir skor ortaya çıktı. Keşke Altınordu maçını kazanmış olsaydık. Ligin ikinci sırasında bulunan takım ile 2 puanlık bir fark kalacaktı. Belki şu an ilk 2'yi konuşacaktık." değerlendirmesinde bulundu.



"Bunları artık geride bıraktık." diyen Çarıkçı, "Öncelikle play-off hakkını elde etmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak için çalışacağız." diye konuştu.



Ligin 30. haftasında Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkçı, rakipleri karşısında kazanarak ligde daha iyi bir konuma gelmek istediklerini aktardı.



Taraftarın, Balıkesirspor deplasmanına gitmek için yoğun talepte bulunduğunu ve bu talebe cevap verebilecek durumda olduklarını vurgulayan Çarıkçı, kalabalık bir taraftar grubunu maça beklediklerini belirtti.



Balıkesirspor karşılaşmasının ardından iç sahada 2 maç yapacaklarını anımsatan Çarıkçı, "Bu iki maç için Bolu'da kampanya yapacağız. Taraftarların maçlara gelmesi için her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımın kaptanları Andre Santos ve Ramazan Sal'ın çok iyi çalıştıklarını ve teknik ekibe büyük güç verdiklerini anlatan Çarıkçı, genç futbolcuların da bu isimleri örnek aldığını vurguladı.