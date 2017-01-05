Boluspor'da 2 İmza

TFF 1'nci Lig takımlarından Boluspor, Giresunspor'dan Guido Koçer ve Sivasspor'dan Musa Sinan Yılmazer ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde Guido Koçer ve Musa Sinan Yılmazer sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Guido Koçer, Boluspor'u Süper Lig'e çıkarmak için çalışacaklarını belirterek, "Külupte herkesin ilgi ve alakası çok hoşuma gitti. Elimden geleni yapacağım. Amacım assitler yapmak, goller atmak. Takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkartabilirsek bu benim için yeterli olur. Bana bu şansı verdikleri için hocamıza ve başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



- Bolu