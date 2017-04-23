Boluspor - Bandırmaspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig 29. haftasında Boluspor kendi sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta çok önemli bir 3 puan kaybettiklerini ve son haftalarda tüketebilecekleri krediyi Altınordu maçında tükettiklerini belirtti. Çapa, "Bundan sonraki süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün net bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk devre özellikle çok iyi oynamadık. Daha iyi oynadığımız karşılaşmalar oldu. Ama oynamamız gerektiği gibi oynadık. Rakibi geçtiğimiz hafta izlediğinizde, özellikle sizin topu kaptırmış olduğunuz alanda kontraya çok iyi çıkıyorlardı. Biz kontraya alan bırakmamak adına rakibi ikinci alanda karşılayıp onların oynamak istediği oyunu bir şekilde biz oynamaya çalışmaktı. Golden sonra bunu daha rahatlıkla yapabildik. Son haftalara nazaran bugün değişiklikler yaptık. Oynayan arkadaşlarımız da beklediğimiz performansı iyi bir şekilde gösterdiler. Bugün için mutluyuz ama 34 hafta sonra daha çok mutlu olmak istiyoruz. Bu işin ciddiyetini gözardı etmemek gerekiyor. Bundan sonraki iş detaylarda gizli. Önemli olan o detayları yakalayabilmek. Detayları iyi şekilde analiz edip ve o doğrultuda çalışabilmek. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.



Bandırmaspor Cephesi



Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise Boluspor'un haklı bir galibiyet aldığını, kendilerinin ise isteksiz bir futbol oynadıklarını ifade etti. Uğur, "Biz Bandırmaspor olarak bu denli isteksiz futbol beklemiyordum. Ama Bandırmaspor adına her şey bitmiş gibi bir düşüncemiz yok. Bundan sonraki müsabakalar önemli. Daha dirençli olmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu ligde kalmak adına son gücümüze kadar ortaya koyacağız. Ama söylediğim gibi bu haftaki müsabakamız çok istekli ve arzulu bir Bandırmaspor gerçekten sahada yoktu. Bunun karşısında daha dirençli, daha haklı galibiyet alan Boluspor vardı. Şampiyonluk yolunda Boluspor'a başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda hak ettikleri yere gelirler" şeklinde konuştu. - BOLU