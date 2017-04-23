Boluspor-Bandırmaspor: 4-1





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Barış Şimsek (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)



BOLUSPOR: Melih (xx)- Furkan (xx), Alim (xxx), Ramazan (xxx), Umut (xxx), Özgür (xx), Yusuf (xx) (Dk.65 Kadir x), Santos (xxx) (Dk.86 Renato), Akabueze (xxx), Guido (xxx), Poepon (xxx)(Dk.80 Jansen)



BANDIRMASPOR: Okan (x)- Fofana (xx), Souza (xx), Bahri (x), da Silva (xxx), Droppa (x), David Deniz (x) (Dk.46 Sertaç x), Serkan (x), Üstün (x), Feridun (x) (Dk.59 Atabey x), Doğan (xx) (Dk.78 Ömer x)



GOLLER: Dk.14 Santos, Dk.42 Santos, Dk.70 Guido, Dk.83 Ramazan (Boluspor), Dk.74 da Silva (Bandırmaspor)



SARI KART: Akabueze, Jansen (Boluspor), Bahri, Souza (Bandırmaspor)



TFF 1'inci ligde Boluspor kendi sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti.



12'nci dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Üstün'ün ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu kaleci Melih kornere çeldi.



14'üncü dakikada Boluspor atağında Guido'nun yaptığı ortada Akabueze'nin kale önünden kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu Santos ağlarla buluşturdu: 1-0.



23'üncü dakikada Santos'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Guido'nun kafa şutu direğin üzerinden dışarı çıktı.



42'nci dakikada Boluspor atağında Umut'un sağ kanattan pasında topla buluşan Santos meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



59'uncu dakikada Feridun'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda top az farkla auta çıktı.



70'inci dakikada ceza sahası içerisinde Poepon'un pasıyla hareketlenen Guido'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.



74'üncü dakikada Bandırmaspor atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan da Silva'nın şutu ağlara gitti: 3-1.



83'üncü dakikada Boluspor atağında Santos'un sol köşeden kullandığı kornerde Ramazan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.



