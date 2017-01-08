Boluspor 3 Oyuncu ile Sözleşme İmzaladı

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürürken Boluspor, 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Antalyaspor'dan orta saha oyuncusu Kadir Pekmezci, Hollanda 1. Lig takımlarından SC Heerenveen takımında forma giyen Mitchell te Vrede ve İskoçya Premier Ligi takımlarından Heart of Midlothian forması giyen stoper Alim Öztürk ile sözleşme imzaladı. - BOLU