Bolu Valisi Baruş'tan Vali Elban'a Ziyaret

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.



Bolu Valisi Baruş, Bilecik Valiliğine gelişinde ziyaret anısına Valilik şeref defterini imzalayarak, Valilik makamında Vali Elban ile bir süre sohbet etti. Vali Elban, Bolu Valisi Baruş'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki komşu ilin Valileri olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. - BİLECİK