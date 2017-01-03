Bolu Valisi Baruş, Çipli Kimlik Başvurusunda Bulundu

Bolu Valisi Aydın Baruş, çipli kimlik başvurusunda bulundu.



Baruş, 2017 yılının ilk günü itibariyle verilmeye başlanan çipli kimlik kartına başvuru yapmak için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartını ve 1 biyometrik fotoğrafını vererek başvuruda bulundu.



Yeni kimlik alımı için gerekli olan parmak izini sisteme yükledikten sonra diğer işlemleri de yerine getiren Baruş, burada yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartlarının son derece güvenli olduğunu kaydetti.



Baruş, yeni kimlik kartlarını alacak vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmaması için randevu sistemini kullanmasını tavsiye ederek, yeni kimliklerin dağıtımının 3 yıl boyunca süreceğini de anımsattı.



Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada ise, kimlik kartı başvurusunun Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılabileceği bildirildi.



2017 yılı başından itibaren ülke genelinde kimlik kartı başvuru ve dağıtımına başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte kimlik kartlarının tüm vatandaşlarımıza dağıtılması planlanmaktadır. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır. Kimlik kartı başvuru randevusu yerleşim yeri adresine bakılmaksızın her il ve ilçeden alınabilecektir. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Maliye Bakanlığınca 2017 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 lira ücret alınacak. Başvurular alındıktan sonra başvuru değerlendirilerek, herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilecek."