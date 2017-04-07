Bolu Ülkücülerden Akşener'e Etekli Protesto

Ülkücülerden Akşener'e etekli protesto



BOLU'da Ülkü Ocağı üyesi bir grup, etek ve kadın ayakkabısı atarak MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'i protesto etti.



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında Bolu'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi. Davul ve zurnayla karşılanan Akşener'e partililer yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, Akşener'in konuşma yapacağı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibinin yanı sıra, TOMA da hazır bekletildi. Programın başlamasının ardından yaklaşık 100 kişilik ülkücü grup, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları atarak Akşener'i protesto etti. Polis ekipleri bariyerler çekerek grubun salona yaklaşmasına izin vermedi. Grup, ellerindeki kadın ayakkabılarını salona doğru atarken, bariyerlerin önüne de etek fırlattı. Grup, polis ekiplerinin uyarılarının ardından olaysız şekilde dağıldı.



'ÜLKEDE, TABANIYLA İNATLAŞAN TEK KİŞİ, BAHÇELİ'



Salonu dolduran kalabalığa seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle inatlaşmayacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletiyle inatlaşmaz. Bizim ülkemizde milleti ve tabanıyla inatlaşan tek kişi var, o da sayın Bahçeli. Geri kalan tabanıyla, milletiyle inatlaşmaz. Göreceksiniz, 17 Nisan sabahından itibaren sizin dertlerinizin konuşulduğu, çözümlerin konuşulduğu, muhalefet partilerinin sizin avukatınız olduğu bir süreci yeniden başlatacaksınız. Allah bu iyi niyetlerimizi, bu gayretlerimizi inşallah ibadet saysın" dedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Akşener, "Canı sıkıldı, sabah kalktı, biri acındırdı kendini '3.5 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptım' dedi, Kanun Hükmünde Kararname çıkardı bu yetki veriliyor. Kamu tüzel kişiliği denilen yani köy, şehir, il, ilçe bunları kaldırmak gibi sadece Meclise ait bir karar, aynı zamanda seçilmiş partili cumhurbaşkanına da veriliyor. Yani canı isterse sabah kalktığında beş şehri birleştirip, bir eyalet yaptım, başına da şu kişiyi tayin ettim diyebilecek bir hakkı ve görevi veriyor bu anayasa" dedi. Akşener, programının ardından kentten ayrıldı.