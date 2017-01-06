Bolu Otomobil Ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu ile Mudurnu ilçesi arasındaki yolun Doğancı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 26 yaşındaki Uğur Köseoğlu yönetimindeki 14 BB 922 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Sadık Avcı'nın kullandığı 54 BY 407 plakalı minibüsle çarpıştı. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan annesi Fatma Köseoğlu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Sadık Avcı, otomobil sürücüsünün şerit ihlali yaptığını ileri sürerek, "Arabanın içinde bir şeylerle uğraşıyordu. Benim şeridime geçti. Selektör yapıp korna çaldım ama fark etmedi. Ben kazadan kurtulmak için elimden geleni yaptım ama olmadı" dedi.



Kaza nedeniyle yolda kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.