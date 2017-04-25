Bolu Orman Bölge Müdürü Keskin'den Ziyaret

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret etti.



Ziyaret memnuniyet duyduğunu dile getiren Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürümüzün ziyareti orman köylülerimizin sorunlarını çözüme kavuşturma açısından ayrıca önem arz ediyor. Sağolsunlar dertlerimizi dinlediler ve alınan kararlar, sonuç bizleri memnun etti. İlçem ve orman köylülerim adına şükranlarımı sunuyorum ve gerçekleştirdikleri ziyaret için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçem adına da sonucun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Belediye toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Keskin, orman köylerindeki dikili kesimle ilgili köylülerin sorunlarını dinledi.



Toplantıya, Yığılca Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yılgın ve Mustafa Şen, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, kooperatif başkanları ve muhtarlar katıldı.