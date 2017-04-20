Bolu'nun Göynük İlçesine 'Sakin Şehir' Unvanı

BOLU'nun tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Göynük, Türkiye'den 11 şehrin üye olduğu Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliği'ne üye oldu.



Göynük, doğal dokusu ve tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi İpek Yolu koridorunda yer alan Göynük; doğa, inanç ve kültür turizmiyle ilgi görürken, geçen yıl yaklaşık 500 bin turisti ağırladı. Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, ilçeye gelen ziyaretçi sayısında son dönemde önemli artış olduğunu söyledi. Başkan Kazan, şöyle konuştu:



"Ayaş'tan Sapanca'ya uzanan İpek Yolu koridoru, doğa, inanç ve kültür turizminde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Turizm potansiyelimizdeki artışı, doğal, kültürel, tarihi ve geleneksel değerlerimizi koruyarak sürdürebilir kılma anlayışı ile karşılamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Turizm, hem Göynük hem de İpek Yolu'ndaki diğer lokasyonlar için ekonomik açıdan büyük bir katma değer. Restorasyonu tamamlanan Zafer Kulesi, inanç turizminin merkezi konumundaki Akşemseddin Türbesi ve turizme kazandırdığımız konaklarımız ile Göynük bugün turizmde önemli bir çekim merkezi. Yine Ayaş'tan Sapanca'ya uzanan İpek Yolu koridorunda bulunan 17 destinasyon da gerek mimari dokuları gerekse korunmuş doğal güzellikleri ile gezilip görülmesi gereken merkezler."



Başkan Kazan, ilçenen 'sakin şehir' unvanı almasını da değerlendirerek, "Göynük, Çubuk ve Sünnet Gölleri başta olmak üzere sahip olduğu eşsiz doğası, türbe, camileri ve asırlara meydan okuyan tarihi mimarisi ile hem doğa hem de kültür turizmine hizmet ediyor. Amacımız sakin şehir unvanına değer görülen zenginliklerimizi koruyarak tanıtmak" dedi.



- Bolu