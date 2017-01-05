Bolu'nun Geleceğini Yansıtan Projeler Muhtarlara Anlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, merkeze bağlı 43 mahalle muhtarı ile 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Yılmaz, "Amacımız Bolu'nun geleceğine şekil vermek. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.



Bolu şehir merkezindeki 43 mahallenin ihtiyaç ve taleplerini muhtarlarla görüşerek hızlı çözümler üretmek amacıyla Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından aylık organize edilen muhtarlar toplantısının 2017 yılı ilk oturumu, Paşaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Genç'in ev sahipliğinde gerçekleşti.



Muhtarlar projeler hakkında bilgilendirildi



Toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Yener Çiftçioğlu, Karadere İçme Suyu Projesi kapsamında inşaatı devam eden su tüneli hakkında bilgiler verdi. İmar Müdürlüğü çalışanı Harita Mühendisi Mutlu Celasun ise Boluluların deniz özlemini sona erdirecek Büyüksu Projesi'ni tanıttı ve soruları cevapladı.



"Amacımız Bolu'nun geleceğine şekil vermek"



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, FETÖ darbe girişiminin belediye faaliyetlerinde büyük aksamalara sebep olduğunu ifade ederek, "2017 yılında altyapısı tamamlanan tüm yolların asfaltları tamamlanacak" dedi.



Stadyumun bulunduğu alanın değerlendirilmesi ve Pazaryeri projesi gibi Bolu'yu geleceğe taşıyacak önemli projeler için de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Amacımız Bolu'nun geleceğine şekil vermek. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şuan birçok yerin planlaması avan proje olarak bitmiş durumda. Yine bazı yerlerle ilgili de avan projeler konusunda değerlendirmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Köroğlu Parkı, marka kent olmak için önemli"



Bolu'yu Türk dünyasının buluşma noktası haline getirecek Köroğlu Parkı projesinin uluslar arası bir proje olduğunu belirten Başkan Alaaddin Yılmaz, "Türk dünyasından gelen önemli bilim adamları düzenlediğimiz yarışmada jüri üyesiydi. Yine Kazakistanlı heykel tıraşın yaptığı ve yarışmada birinci olan eser de Bolu'daki ve Bolu dışındakilerin hatta UNESCO Türkiye başkanı ve ekibinin uzun müzakereleri sonrası kabul edildi ve şu an avan proje haline dönüştü. Ondan sonra da tatbikat projeleri başladı. Ardından da hemen yapım aşaması başlayacak. Bunlar şehrimizin geleceğiyle ilgili, Bolu'muzun marka kent olması için çok önemli çalışmalardır" dedi.



Muhtarlardan destek istedi



Toplantının sonunda muhtarlara çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Eğer bunları göremesek bile sizler sayesinde Bolu halkı ile içselleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda sizlerden destek istiyoruz. Ola ki bizden sonra gelen kişi buraları değiştirmek istiyorsa, şu anki ortaya çıkandan daha kaliteli ve daha güzel projeler ortaya çıkarmak zorunda kalsın ve böylelikle de kazanan Bolu olsun" şeklinde konuştu. - BOLU