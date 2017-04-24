Bolu Nisanın Sonunda Kar Altında Kaldı

Bolu'da Nisan ayının sonuna gelinirken kar yağışı etkisini gösterdi.Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanıp yeşeren doğanın üzerine örttü.

KAR SEVİYESİ 20 SANTİME ULAŞTI

Tabiat parkındaki kar seviyesi kış aylarını aratmadı ve 20 santime ulaştı. Nisan ayında yağan kar ile birlikte Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu. Tatilciler karla kaplı göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüşe çıktı. Bazıları da faytonla göl turu attı.

"BAHAR AYINDA KARLA KARŞILAŞTIK"

Kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Tatilciler, "Bahar ayında buraya geldik ama karla karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Burası her mevsim çok güzel" dedi.















