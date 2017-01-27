Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 öğretmen çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'daki operasyonlarda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin, adliyedeki sorgusu tamamlandı.



Örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı iddia edilen Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Mehmet Fatih Yıldırım, Mehmet Sadi Karayel ve Saim Altıntaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişide savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.