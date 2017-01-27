Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru tutuklandı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'daki operasyonlarda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Uğur Öztürk ile hemşire N.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Osmaniye'de gözaltına alınan N.İ. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Malatya'da gözaltına alınan Uğur Öztürk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Şüphelilerden 5'inin adliyedeki işlemleri devam ediyor.