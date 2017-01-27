Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da yapılan operasyonlarda Bolu'da gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 5 öğretmen adliyeye sevk edildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alınmıştı.