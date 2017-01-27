Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunan 2. sınıf emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcıları, polis memurları, öğretmenler, infaz koruma memuru, cezaevi aşçısı ve ev hanımından oluşan 14 kişilik grup, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyeye çıkartılan 2. sınıf emniyet müdürü Ekrem Güneyisi ile komiser Mevlüt Keleş, komiser yardımcısı İsmail Şimşek, polis memurları Hakan Eren, İmdat Çiftçi, Mehmet Ali Yıldız, Halil İbrahim Zor, İradet Taştekin, Musa Oğuz, öğretmen Ömer Akı, İnfaz Koruma Memuru Oktay Çindemir, cezaevi aşçısı Nihat Sarıusta tutuklandı, öğretmen K.A. ve ev hanımı D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltında bulunan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY yönelik başlatılan operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alınmıştı.