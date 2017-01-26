Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 1 infaz koruma memuru ve 1 cezaevi aşçısı adliyeye çıkarıldı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunan 2. sınıf emniyet müdürü, komiser, polis, infaz koruma memuru, öğretmen ve hemşirelere yönelik Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 1 infaz koruma ve 1 cezaevi aşçısının emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyette işlemeleri devam eden 5 kişi bulunmakta.



Sabah saatlerinde de gözaltında bulunan 20 kişiden 11 polis ve 2 öğretmen adliyeye çıkarılmıştı.