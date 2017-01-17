Bolu Merkezli Fetö Operasyonunda 27 Kişi Gözaltına Alındı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Bolu merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı ifade edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Bolu, Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün haberleşme programını kullandığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 kişinin de arandığı kaydedildi. Ev ve işyerlerindeki çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu.



Operasyonda gözaltına alınanların arasında 2 emniyet müdürü, rütbeli polisler, akademisyenler ve terör örgütüne bağlı çalışan şirket yöneticilerinin olduğu ifade edildi. - BOLU